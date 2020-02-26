Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
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Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 13 ilde yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

26.02.2020 07:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 07:32
Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

merkezli 13 ilde yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana merkezli 13 ilde yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti operasyon düzelendi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Yakalanan zanlılar arasında polis okulundaki ve ortaokul öğrencilerin mahrem imamı ile meslekten ihraç edilmiş polisler olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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