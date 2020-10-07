Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
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Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

07.10.2020 10:49 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:00
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Adana merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında örgütün "mahrem yapılanması" içerisinde bulundukları yönünde ifade beyanları yer alan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye'de belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin yanı sıra aktif görevde bulunan doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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