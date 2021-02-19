Adana merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet operasyonunda 41 zanlı gözaltına alındı

Adana merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 41'i yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu kişiler adına muayene edilmeden reçeteler düzenlendiği, hastanelerde hastalar için kullanılması gereken kanser ve organ nakli ilaçlarının kullanılmış gibi gösterilip Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak'a gönderildiği, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki iddialar üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında ekipler, Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van'da aralarında Adana Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Y.C, 4 doktor, 9 eczacı, 2 biyolog, 13 eczane ile ilaç firması çalışanlarının da bulunduğu 46 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Baskın yapılan adreslerde Y.C'nin de arasında bulunduğu 41 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" "resmi belgede sahtecilik" ve "kamunun zarara uğratılması" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 223 mermi, 36 bin 240 dolar, 230 avro, 17 bin 950 lira, çok sayıda ilaç, Suriye uyruklu kişilere ait kimlik fotokopileri ile dijital materyaller ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.

Öte yandan, şüphelilerin 12 milyon 523 bin 111 lira haksız kazanç temin ettikleri ileri sürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun