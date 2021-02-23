Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

23.02.2021 08:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 08:26

Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TSK içerisinde görev yapan bazı astsubay ve uzman çavuşların FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları tespit edildi.

Ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf 13 şüphelinin yakalanması için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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