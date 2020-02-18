Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu-1
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Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu-1

Adana merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

18.02.2020 07:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 07:54
Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu-1

merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun 2009 yılındaki komserlik sınavına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olduğu öğrenildi. 

Kaynak: DHA
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