Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu-1
Adana merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
18.02.2020 07:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 07:54
Adana merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun 2009 yılındaki komserlik sınavına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA