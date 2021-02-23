Adana merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı
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Adana merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı

23.02.2021 07:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 07:49
Adana merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı

ADANA merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

ADANA merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. 13 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve mahrem yapılanma içerisinde olduğu ve sözde mahrem imamlara ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptığı öne sürülen 13 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüpheliler ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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