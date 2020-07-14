Adana merkezli 10 ildeki yasa dışı bahis soruşturmasında 14 zanlı tutuklandı Adana merkezli 10 ilde yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Adana merkezli 10 ilde yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ukrayna ve Gürcistan üzerinden yasa dışı bahis oynatanlar ve bunlarla bağlantılı olduğu değerlendirilenlere yönelik 4 gün önce düzenlediği operasyon kapsamında aranan 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.

Operasyona ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, şüphelilere yönelik soruşturma 6 ay önce başlatıldı ve bu kapsamda ekipler teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Araştırmalarda, yasa dışı bahis oynatanların, zanlılar arasındaki 1'i kadın 19 üniversite öğrencisinin banka hesabını belirli bir ücret karşılığında para transferi için kullandığı tespit edildi.

Şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı

Soruşturmada, yaklaşık 12 milyon liralık para transferinin gerçekleştirildiği belirlenen 400 banka hesabı bloke edildi.

Öte yandan, zanlılara ait 38 ev, 1 apartman, 7 tarla ve 4 araca satışlarının önlenmesi amacıyla mahkemece tedbir kararı konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 24'ü adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü savcılıkça, 7'si mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 14'ü tutuklandı.

Polis, soruşturma kapsamında aranan 11 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, KKTC, Ukrayna ve Gürcistan üzerinden yasa dışı bahis oynatanlar ve bunlarla bağlantılı olduğu değerlendirilenlere yönelik çalışma başlatılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 38 kişinin yakalanması için 10 Temmuz'da Adana, Aydın, Isparta, Antalya, Bursa, Trabzon, İzmir, Zonguldak, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerdeki aramada, bir ruhsatsız tabanca ve şarjörde basılı halde 3 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 21 bin 550 lira nakit para, 13 bilezik, 8 tam altın, 11 yarım altın, 7 çeyrek altın, 4 dizüstü bilgisayar, 23 cep telefonu ve SIM kartlı 1 akıllı saat, 4 hard disk, 7 flash bellek ile çok sayıda banka kartı ele geçirilmişti.

Kaynak: AA