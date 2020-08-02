ADANA Manzarayı seyrederken suya düşüp boğuldu
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ADANA Manzarayı seyrederken suya düşüp boğuldu

Manzarayı seyrederken suya düşüp boğulduADANA'da, Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda oturup, manzarayı izleyen 35 yaşlarında bir erkek, dengesini kaybederek suya düştü.

02.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 02.08.2020 19:00

Manzarayı seyrederken suya düşüp boğuldu

ADANA'da, Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda oturup, manzarayı izleyen 35 yaşlarında bir erkek, dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan kişi, kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi eski baraj kapaklarında meydana geldi. Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda oturan 35 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir erkek, manzarayı seyrederken iddiaya göre dengesini kaybederek, suya düştü. Suda çırpınarak ilerleyen kişiyi görenler yardıma koştu. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan kişi, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

ADANA Manzarayı seyrederken suya düşüp boğuldu

Kaynak: DHA

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