ADANA Lüks araçla gelip, saksıdaki bitkiyi çaldılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ADANA Lüks araçla gelip, saksıdaki bitkiyi çaldılar

Lüks araçla gelip, saksıdaki bitkiyi çaldılarADANA'da, sokak kenarında duran 'Sıkas' cinsi bitkiyi lüks araçla çalan 2 kişiyi gören işyeri sahibi Bülent Sayılıkan, "Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince çok şaşırdım, 300-400 bin liralık arabayla gelip bitkimi çaldılar" dedi.

09.08.2020 09:15 | Son Güncelleme: 09.08.2020 09:32

Lüks araçla gelip, saksıdaki bitkiyi çaldılar

ADANA'da, sokak kenarında duran 'Sıkas' cinsi bitkiyi lüks araçla çalan 2 kişiyi gören işyeri sahibi Bülent Sayılıkan, "Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince çok şaşırdım, 300-400 bin liralık arabayla gelip bitkimi çaldılar" dedi.

Olay, Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahalllesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentte perde imalatı yapan Bülent Sayılıkan işyerinin önüne saksıda 'Sıkas' cinsi 2 süs bitkisi koydu. Sabah işyerini açtığı sırada bitkilerinden birinin yerinde olmadığını fark eden Sayılıkan, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde, kırmızı lüks bir otomobille sokağa gelen 2 şüphelinin bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra saksıyı aracın arka koltuğuna alarak gittiğini gördü. Lüks araçla gelen kişileri görünce şaşırdığını dile getiren Sayılıkan, " Hırsızlık olaylarına alışkınız ancak, 300-400 bin liralık arabayla gelip saksıdaki bitkimizin çalınmasına ilk kez tanık olduk. Kendi büyüttüğümüz bir süs bitkisiydi. Görüntülerdeki son model kırmızı aracı görünce şok oldum. Bunu satsalar ne kadar para edecek, biz sokağımız güzelleşsin diye koymuştuk" dedi. Sayılıkan, hırsızlar hakkında polise şikayetçi olacağını da sözlerine ekledi.

ADANA Lüks araçla gelip, saksıdaki bitkiyi çaldılar

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı 3. Sayfa
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğaz'ı yüzerek geçip işlerine giden 'Sarayburnu Fatihleri' hayatlarından oldukça memnun Yaşam
Boğaz'ı yüzerek geçip işlerine giden 'Sarayburnu Fatihleri' hayatlarından oldukça memnun
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada 3. Sayfa
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı Güncel
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı Politika
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Spor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı
Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Son Dakika: İstanbul Valiliği: Otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır
Son Dakika: İstanbul Valiliği: Otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde kısıtlama olabilir
İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde kısıtlama olabilir
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 25 yaralı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 25 yaralı
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Mario Lemina, sakatlık eleştirilerine fena patladı: Pişman olacaksınız
Mario Lemina, sakatlık eleştirilerine fena patladı: Pişman olacaksınız
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
'Kişiye özel' ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Serdar Ortaç Coşkun Sabah Orhan Gencebay Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Süleyman Hurma Ertuğrul Sağlam Mert Hakan Yandaş Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Düğün Lübnan Beyrut Antalya
Şu an buradasınız: ADANA Lüks araçla gelip, saksıdaki bitkiyi çaldılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 09:58:07. #1.15#
title