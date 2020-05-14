ADANA Lösemi hastası Beyan, 3 ay sonra annesine kavuştu
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ADANA Lösemi hastası Beyan, 3 ay sonra annesine kavuştu

Lösemi hastası Beyan, 3 ay sonra annesine kavuştuSURİYE'den 3 ay önce tedavisi için Adana'ya getirilen lösemi hastası Beyan Elsebsebi (12), koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapıları kapatılınca, annesi Fatime Elsebsebi'den (45) ayrı kaldı.

14.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:02

Lösemi hastası Beyan, 3 ay sonra annesine kavuştu

SURİYE'den 3 ay önce tedavisi için Adana'ya getirilen lösemi hastası Beyan Elsebsebi (12), koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapıları kapatılınca, annesi Fatime Elsebsebi'den (45) ayrı kaldı. Özel izinle ülkeye giriş yapan Fatime Elsebsebi ile kızı Beyan, 3 ay sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Adana Şehir Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Beyan Elsebsebi'nin refakatçısının olmadığı bilgisine ulaşan Suriyeli Evi Derneği üyeleri, küçük kızı ziyaret etti. Dernek üyeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapıları kapatılınca Elsebsebi'nin annesinin Türkiye'ye giriş yapamadığını öğrendi. Küçük kıza sahip çıkan dernek üyeleri, onun için sosyal medya üzerinden yardım istedi. Derneğin girişimleri sonucu Elsebsebi'nin annesi Fatime Elsebsebi, özel izinle Türkiye'ye getirildi. 3 ay sonra buluşan anne ile kızı, birbirine sarılıp, gözyaşı döktü.

Tedavisi devam eden Beyan ve annesi Fatime, Suriyeli Evi Derneği üyesi Heysem Hut (36) ve ailesiyle kalıyor. GRİP ŞÜPHESİYLE GÖTÜRDÜK Halep kentinin bir köyünde yaşadıklarını anlatan Fatime Elsebsebi, Beyan'ın yaklaşık 4 ay önce rahatsızlandığını, grip şüphesiyle hastaneye götürdüklerini söyledi. Fatime Elsebsebi, kızının Şam'daki bir hastaneye sevk edildiğini, burada yapılan biyopsiyle lösemi tanısı konulduğunu ifade etti. Doktorların, Suriye'de ilaç olmadığını, kızının tedavi için Türkiye'ye gitmesi gerektiğini söylediğini kaydeden Elsebsebi, minik Beyan'ın ambulans ile Adana'ya getirildiğini belirtti. Ambulansta refakatçiye izin verilmediği için kızının yalnız geldiğini kaydeden Elsebsebi, "Doktorun bana yazı vermesine rağmen gümrükten beni geçirmediler. Adana'da faaliyet gösteren Suriyeli Evi Derneği'nin aracılığıyla kızıma kavuşabildim. Kızımla buluştuğum o anki duygu, anlatılamaz ancak yaşanır. Kızımın sağlık durumu, yardım sayesinde şu an daha iyi. Kızımla kavuşmamı sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm Türk yetkililer ile Suriyeli Evi Derneği'ne teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIMDAN BİRİSİ OLARAK GÖRDÜM'

Beyan'ın hastane sürecinde yanında olan, annesinin Adana'ya getirilmesinde büyük çaba sarf eden ve anne ve kızına evinin kapısını açan Suriyeli Evi Derneği üyesi Heysem Hut, yaşananları şöyle anlattı. "Beni dernekten arayıp, Adana Şehir Hastanesi'ne Suriyeli bir hasta getirildiği ve yanında ne refakatçi, ne bakanı, ne de herhangi bir kimsenin bulunduğu söylediler. Birkaç kişi toplanıp, hastaneye yanına gittik. Tahlil sonuçları çıkana kadar bir hafta, 10 gün için taburcu ettiler. Bizim, kimsesiz ve evsizler için tuttuğumuz ev var. Fakat Beyan'ı tek görünce yanıma aldım. Benim çocuklarımdan birisi olarak gördüm. Bir hafta dolduktan sonra tekrar hastaneye götürdük, bir aydır da yanımda kalıyor. Suriyeli Evi Derneği de her hafta ziyaret ediyor. Sosyal medya hesabımdan paylaşarak annesinin Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden yardım istedik. Çok şükür yetkililer yardımcı oldu, annesini getirebildik. Allah'a şükür anne ve kızı buluştu. Allah, anneleri çocuklarından, çocukları da annelerinden mahrum bırakmasın. Türk yetkililere ve Türk halkına teşekkür ederim. Ben Suriyeliyim, ama kalbim Türk." Beyan Elsebsebi, boş zamanlarında Heysem Hut'un 3'ü kız, 1'i erkek 4 çocuğu ile birlikte oyun oynayarak zaman geçiriyor.

ADANA Lösemi hastası Beyan, 3 ay sonra annesine kavuştu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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