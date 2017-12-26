Adana Lezzetleri Markalaşma Yolunda

Kebabının yanı sıra diğer lezzetleriyle de adından söz ettiren Adana'da içli köfte, analı kızlı, aşlama ve bici bicinin tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunuldu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan ile Adana Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Münir Tanak ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.



Adana Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Tanak ziyarette, içli köfte, analı kızlı, Adana böreği, şırdan, aşlama, bici bici gibi kente ait lezzetleri tescillemek üzere Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduklarını dile getirdi.



Vali Demirtaş da Adana'ya ait lezzetlerin tescil edilerek markalaşması konusunda Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruların devam edeceğini kaydetti.