06.10.2019 01:21

Adana 'Lezzet Festivali'nin gala yemeği yapıldı

ADANA'da, bu yıl 'Akdeniz Şöleni' temasıyla 3'üncüsü düzenlenen 'Adana Lezzet Festivali'nin gala yemeğinde kentin ünlü tatları, davetlilere sunuldu. Adana Valiliği ev sahipliğinde gerçekleşen festivalin gele yemeği, Adana Müzesi'nin bahçesinde verildi. Aralarında ünlü şefler ve gurmelerin de bulunduğu davetliler, özel bir platform üzerinde sergilenen kente ve bölgeye özgü yemekleri cep telefonlarıyla çekip, sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Daha sonra ilk olarak gecede konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivali Adana'ya kazandırdığı için Vali Mahmut Demirtaş'a teşekkür etti. Adana'nın lezzetleri ve edebiyatı ile önemli bir kent olduğunu vurgulayan Karalar, "Lezzet diyarı olan Adana'da bu önemli yemek zenginliğinin dünyaya ve Türkiye'ye tanıtılması konusunda lezzet festivalinin ilk üç yılında uluslararası olması büyük bir kazançtır" dedi.

Yoğun hazırlık sürecinin ardından dopdolu bir festival yaşadıklarını dile getiren Vali Mahmut Demirtaş ise geçen yıllık tecrübe ile çıtayı daha yukarıya taşıdıklarını aktardı. Gastronomi turizminin yükselen değerler arasında yer aldığını vurgulayan Demirtaş, "Adana da pek çok medeniyete ev sahipliği yapmanın yemek kültürüne sağladığı katkılar ve ülkemizin önemli gastronomi koridorlarından birinin üzerinde yer alması nedeniyle, büyük bir potansiyeli bünyesinde taşımaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Adana ve bölgeye özgü yaklaşık 100 çeşit lezzetin bulunduğu açık büfeden Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ve kent protokolü sıraya girerek yemek aldı. Yöresel lezzetleri tatma imkanın sunulduğu etkinlikte, Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Çukurova'nın Nadide Çiçekleri ve Kültür Hazineleri' temasıyla defile gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA