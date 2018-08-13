Adana Lezzet Festivali Ekim'de: "Gelenekselin Gücü Adına!"
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde 12-14 Ekim tarihlerinde yapılacak 2. Adana Lezzet Festivali, tamamen Adana'nın geleneksel mutfağına ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürüne odaklanacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde 12-14 Ekim tarihlerinde yapılacak 2. Adana Lezzet Festivali, tamamen Adana'nın geleneksel mutfağına ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürüne odaklanacak.
Kaynak: Dunya.com