Adana Lezzet Festivali Ekim'de: "Gelenekselin Gücü Adına!"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde 12-14 Ekim tarihlerinde yapılacak 2. Adana Lezzet Festivali, tamamen Adana'nın geleneksel mutfağına ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürüne odaklanacak.

Adana Lezzet Festivali Ekim'de:

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde 12-14 Ekim tarihlerinde yapılacak 2. Adana Lezzet Festivali, tamamen Adana'nın geleneksel mutfağına ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürüne odaklanacak.

Kaynak: Dunya.com

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