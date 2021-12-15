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Adana Kuyumcular Odasından Vali Elban'a Ziyaret

Adana Kuyumcular Odasından Vali Elban'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

ADANA KUYUMCULAR ODASINDAN VALİ ELBAN'A ZİYARETAdana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman ve beraberindeki heyet, Vali Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.

ADANA (Habermetre) - ADANA KUYUMCULAR ODASINDAN VALİ ELBAN'A ZİYARET

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman ve beraberindeki heyet, Vali Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Elban, Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman'dan gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler aldı ve kuyum sektöründe vatandaşlarımıza hizmet sunan kuyumcularımıza başarılar temennisinde bulundu.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman ise kabulünden dolayı Vali Elban'a teşekkür etti.

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