Adana Kuyumcular Odasından Vali Elban'a Ziyaret

ADANA (Habermetre) - ADANA KUYUMCULAR ODASINDAN VALİ ELBAN'A ZİYARET

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman ve beraberindeki heyet, Vali Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Elban, Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman'dan gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler aldı ve kuyum sektöründe vatandaşlarımıza hizmet sunan kuyumcularımıza başarılar temennisinde bulundu.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman ise kabulünden dolayı Vali Elban'a teşekkür etti.

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