: Adana kurtuluş gününde mehteran konseri

06.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:08

Kurtuluş gününde mehteran konseri

Adana'da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, kentin kurtuluş günü nedeniyle verdiği konserlerle büyük ilgi gördü.

Mehteran Bölüğü ilk önce, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törene katılarak konser verdi. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, akşam saatlerin de ise bir alışveriş merkezi meydanında toplanan ziyaretçilere konser verdi. Alanda toplanan yüzlerce ziyaretçi konseri beğeniyle izlerken, cep telefonlarıyla da kayıt aldı, canlı yayın yaptı. Ziyaretçiler daha sonra mehter kıyafetli askerlerle bol bol anı fotoğrafları çektirdi.

Kaynak: DHA

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