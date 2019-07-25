ADANA KURBANLIK KOYUNLARIN BAYRAM BANYOSU

ADANA'da besiciler yaklaşan Kurban Bayramı öncesi koyun sürülerini küçük sulama kanalında yıkayarak temizliyor.Sarıçam ilçesindeki Dağcı Mahallesi'nde besicilik yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde hem koyunlarını temizlemek hem de serinletmek amacıyla küçük sulama kanallarını kullanıyor. L şeklindeki sulama kanalının bir ucundan hayvanları akıntılı suya bırakan vatandaşlar ailece koyunları kirlerinden arındırdıktan sonra kanalın diğer tarafından dışarıya çıkartıyor. Temizlik için suya giren çocuklar da bu çalışmayı eğlenceye çevirerek serinliyor.

Kaynak: DHA