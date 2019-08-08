ADANA KURBAN PAZARINDA SATICILARA SAHTE PARA UYARISI

08.08.2019 11:23

Adana'da polis, kentin çeşitli noktalarında kurulan kurban pazarlarını ziyaret edip, esnafı sahte parayı nasıl ayırt edeceklerini uygulamalı olarak anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle satışların yapıldığı hayvan pazarlarına gitti. Bastırılan broşürleri esnafı veren ekipler, satıcıları sahte paraya karşı dikkatlı olmalarını söyledi. Uygulamalı olarak, esnafı bilgilendiren polis, Sahte parayı ayırt etmek çok kolay. Uzun süredir bu hayvanları yetiştirmek için emek harcıyorsunuz. Kötü niyetli kişiler sizin emeğinizi bu yöntemle çalıyor. Satış sonra aldığınız paralı mutkala dikkatli bir şekilde kontrol edin dedi.

Kaynak: DHA