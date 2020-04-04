ADANA Kozan polisi sosyal yardım paralarını vatandaşların evlerine götürdü Kozan polisi sosyal yardım paralarını vatandaşların evlerine götürdüADANA'nın Kozan ilçesinde koronavirüs salgınının ardından ihtiyaç sahiplerine verilen bin liralık sosyal yardım paralarını polis ekipleri vatandaşların evlerine götürerek teslim etti.

Kozan polisi sosyal yardım paralarını vatandaşların evlerine götürdü

ADANA'nın Kozan ilçesinde koronavirüs salgınının ardından ihtiyaç sahiplerine verilen bin liralık sosyal yardım paralarını polis ekipleri vatandaşların evlerine götürerek teslim etti. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından ihtiyaç sahiplerine bin liralık yardım yapılmaya başlandı. Devlet, sosyal yardım paralarını PTT üzerinden vatandaşların hesabına aktardı. Ancak koronovirüs salgını tedbirleri kapsamında PTT şubeleri önünde oluşan kalabalığı engellemek amacıyla alınan karar doğrultusunda yardımlar evlere gönderilmeye başlandı. Kozan'da da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, PTT şubelerinden aldıkları bin liralık sosyal yardım ödemelerini vatandaşların evlerine giderek teslim etti. Polis ekiplerini kapıda gören ihtiyaç sahibi vatandaşlar, yardım paralarını tutanak karşılığında alarak devlet yetkilileri ile emniyet güçlerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA