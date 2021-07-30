Son dakika haber... Kozan'daki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
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Son dakika haber... Kozan'daki orman yangınına müdahale sürüyor (2)

Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz saat 19.45 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Sabah saatlerine kadar yangına karadan müdahalede bulunan ekipler, günün ilk ışıklarıyla alevlere söndürme helikopteriyle de müdahale ediyor.

İki gün önce Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti. Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı.

Son dakika haber... Kozan'daki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
Son dakika haber... Kozan'daki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
Son dakika haber... Kozan'daki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
Son dakika haber... Kozan'daki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
Son dakika haber... Kozan'daki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
Son dakika haber... Kozan'daki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
Son dakika haber... Kozan'daki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
Son dakika haber... Kozan'daki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
Son dakika haber... Kozan'daki orman yangınına müdahale sürüyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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