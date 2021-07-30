Adana Kozan'daki orman yangında evi kullanılamaz hale gelen yaşlı kadın gözyaşı döktü
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Adana Kozan'daki orman yangında evi kullanılamaz hale gelen yaşlı kadın gözyaşı döktü

Adana Kozan'daki orman yangında evi kullanılamaz hale gelen yaşlı kadın gözyaşı döktü
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde, 10 yıl önce bakkal dükkanının yanmasının ardından bu kez de orman yangınında evini kaybeden yaşlı kadın, kızına sarılarak gözyaşı döktü.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 10 yıl önce bakkal dükkanının yanmasının ardından bu kez de orman yangınında evini kaybeden yaşlı kadın, kızına sarılarak gözyaşı döktü.

Kızlarsekisi Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Fatma Okutan, 28 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bölgedeki bazı evleri tehdit eden yangının ardından evini terk etmek zorunda kaldı.

Bölgedeki söndürme çalışmalarının ardından evinin bulunduğu alana gelen Okutan, yuvasının kullanılamaz hale geldiğini görerek kızı Nuray Canbolat'a sarılarak gözyaşı döktü.

Yaşadıklarını üzüntü içerisinde anlatan Okutan, 10 yıl önce de yanan bir ağaçtan ateş sıçraması sonucu bakkal dükkanını kaybettiğini söyledi.

Ormanlık alanda çıkan yangının evlerine yaklaşması nedeniyle bölgeden ayrıldıklarını aktaran Okutan, "Döndüğümüzde ev tamamen yanmıştı, ağaçlardan duman çıkıyordu. Sonra görevliler geldi söndürdü. Evi öğle görünce ağladık. 47 yıldır bu evde oturuyoruz, çocuklarım bu evde büyüdü. Daha önce de bakkal dükkanımız yandı. Bu ikinci kez oluyor." diye konuştu.

Okutan, evini kaybetmesi nedeniyle kızının yanında kaldığını ve destek beklediğini belirtti.

Fatma Okutan'ın kızı Nuray Canbolat da alevlerin evlerine geleceğini düşünmediklerini aktardı.

Evden eşya çıkarmaya çalıştıklarında alevlerin etraflarını sardığını dile getiren Canbolat, "İnekten başka bir şey kurtaramadık. Sadece canımızı kurtardık. Daha sonra evi harabe bir şekilde bulunca çok kötü olduk. Annem resmen yıkıldı, burası baba ocağımız. Annem daha şoku atlatamadı. Buraya geldiğinde çok kötü oluyor. Biz kendi yağımızla kavruluyoruz. Babam 3 yıl önce rahmetli oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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