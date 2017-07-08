Adana- Kozan'da Orman Yangını

Kozan'da orman yangını (2)



ADANA'nın Kozan İlçesi'nde sabah saatlerinde orman yangını çıktı.



Yangın, Kozan'ın Karabucak Köyü'de karaçam ağaçlarından oluşan ormanlık bölgede saat 09.00 sıralarında başladı. Nedeni belirlenemeyen yangın poyrazın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olan yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazöz, 10 su tankı, 2 helikopter, 1 uçak ve yaklaşık 100 işçi ile müdahale edildi. Bölgedeki askeri birlikler ve köylülerin de de katıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor.