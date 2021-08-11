Adana Kozan'da orman yangını (1)
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Adana Kozan'da orman yangını (1)

Adana Kozan'da orman yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

ADANA'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İlçeye bağlı Bağtepe Mahallesi Çınaralı mevkiinde saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda işçi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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