ADANA Kozan'da fırın çalışanları yoğun mesai yaptı Kozan'da fırın çalışanları yoğun mesai yaptıADANA'nın Kozan ilçesinde fırın çalışanları tarafından minibüslerle mahallelere ekmek dağıtımı yapıldı.

Kozan'da fırın çalışanları yoğun mesai yaptı

ADANA'nın Kozan ilçesinde fırın çalışanları tarafından minibüslerle mahallelere ekmek dağıtımı yapıldı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlaması üzerine ekmek fırınları yoğun mesai yaptı. Kozan ilçesinde birçok fırın minibüsü, yükledikleri ekmekleri mahalle mahalle gezerek vatandaşlara ulaştırdı. Mahalle aralarında anonslar yapan fırın görevlileri, evlerinden çıkamayanların evlerine, bazılarının ise pencereden sarkıttıkları sepetlere ekmekleri bıraktı.

Kaynak: DHA