Adana Kozan'da çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde dün gece saatlerinde çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde dün gece saatlerinde çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye 3 arazöz, bir su tankı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 orman işçisi sevk edildi.
Karadan müdahale edilen yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven