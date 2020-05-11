ADANA-Kozan'da berberler tıraşa başladı
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ADANA-Kozan'da berberler tıraşa başladı

11.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:11

Kozan'da berberler tıraşa başladıADANA'nın Kozan ilçesinde berberler ve kuaförler iş başı yaptı.

Kozan'da berberler tıraşa başladı

ADANA'nın Kozan ilçesinde berberler ve kuaförler iş başı yaptı.

Dünyayı etkisini altına alan koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesinin ardından tedbirler kapsamında kapatılan berber ve kuaför salonları bugün açıldı. Adana'nın Kozan ilçesinde de günler öncesinden randevularını alan vatandaşlar sabah saatlerinde tıraş olmak için berberlere gitti.

Salgına karşı gerekli tedbirleri alarak 50 günün ardından dükkanının kapılarını açan berber Abdullah Bölükbaşı, Devlet yetkilileri aldığı kararla yeniden açtık. İftara kadar açığız. İnşallah şu sıkıntılı günler geçer bizde normal hayata döneriz. Tedbiri elden bırakmamak lazım herkese sağlıklı günler dileriz diye konuştu.

Tıraş olmaya gelen Abdullah Çetin de yaklaşık 2 aydır tıraş olamadığını belirterek, kararı sevinçle karşıladığını söyledi.

BERBERLER GÜNÜ İLAN ETTİ

Kozan Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Zahide Azgın ise 11 Mayıs gününü Berberler ve Kuaförler Günü olarak kabul ettiklerini vurgulayarak Bugün itibarıyla üyelerimiz faaliyete başladı. 3 koltuğun olduğu berber ve kuaförlerde 2 koltukla, 2 koltuğun olduğu işyerlerinde 1 koltukla faaliyet devam edilecek dedi.

ADANA-Kozan'da berberler tıraşa başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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