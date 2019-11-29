Adana kozan'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Adana kozan'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kozan'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldıAdana'nın Kozan ilçesinde çam ağacında mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

29.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:17

'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

'nın Kozan ilçesinde çam ağacında mahsur kalan kedi tarafından kurtarıldı.

Kozan ilçesindeki Şevkiye Mahallesi'nde bulunan Köprülü Değirmen Sokak'ta vatandaşlar çam ağacının dallarından aşağıya inmeye çalışan ancak başaramayan bir kedi fark etti. Vatandaşların ihbarıyla sokağa merdivenli aracı geldi. erleri merdivenle ağacın dalına uzanarak kediyi kurtardı. Kedi daha sonra kaçarak gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Adana kozan'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
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