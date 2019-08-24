ADANA Kozan'da 5 dönüm kızılçam kül oldu

24.08.2019 15:20

Kozan'da 5 dönüm kızılçam kül oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, orman ekiplerince sabah saatlerinde söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Kozan ilçesi Henüzçakırı Mahallesi Kuşçular mevkisindeki ormanlık alanda, gece saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı ve alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi. 45 kişilik personelin 8 arazöz, 5 su tankı ile müdahale ettiği yangın, sabah saatlerinde söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: DHA