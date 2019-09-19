Adana-koyun hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

19.09.2019 13:27

Koyun hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Adana'da bir çiftlikten 36 koyunu kamyonete yükleyip çalan 3 zanlı güvenlik kamerasına yakalandı. Şüphelilerden 2'si gözaltına alınırken diğeri aranıyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Taşçı Mahallesi'nde Durmuş Diril, koyunlarına yem vermek için ağıla gittiğinde 36 koyunun olmadığını fark etti. Diril'in şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgeye giderek güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekip, görüntülerden 2 kişinin koyunları ağılın bulunduğu sokaktan yürütüp bir süre sonra başka birinin kullandığı kamyonete yüklediğini belirledi. Bölgedeki Plaka Tanıma Sistemi'nden aracın plakasını belirleyen ekip, daha sonra araç sahibi ile yanındaki 2 kişinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden araç sürücüsü Vahap A. ile İbrahim A. yakalandı. Emniyetteki işlemi tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İbrahim A. tutuklandı, Vahap A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekip, olaya karışan R.D. isimli üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA