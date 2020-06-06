ADANA KORONAVİRÜSÜ YENEN SAĞLIK PERSONELLERİ GÖREVİNE DÖNDÜ ADANA'da, görev yaptıkları hastanede koronavirüse yakalanan sağlık personelleri, tedavilerinin ardından görevlerine döndü.

ADANA'da, görev yaptıkları hastanede koronavirüse yakalanan sağlık personelleri, tedavilerinin ardından görevlerine döndü.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken hastalığa yakalanan sağlık personelleri tedavi süreçlerinin ardından tekrar görevlerine başladı. Nöbet sırasında koronavirüs hastasına müdahale ederken salgına yakalanan sağlık personeli Mehmet Hasbolat ve Dr. Yeşim Duyul, tedavilerinin ardından tekrar çalıştıkları birimlere döndü.

'ZOR SÜREÇTEN GEÇTİM'

7 Nisan'da boğaz ağrısıyla test yaptığını belirten 2 çoçuk babası Mehmet Hasbolat, "Hafif boğaz ağrısı sebebiyle acile gittim. Sürüntü verdim, ardından filmlerim çekildi. Akşam saatlerinde gelen telefonla testimin pozitif çıktığını öğrendim. 1 gün hastanede yattım, daha sonra ilaçlarım verildi, evimde 14 gün boyunca kendimi karantinaya aldım. Önceleri sağlık personeli olarak alkışlanmıştık. Ama hastalık yayılmaya başladığında ve karantinayken oturduğum sitede bizden uzak durdular. Çocuklarımla arkadaşları oynamadı, onlardan uzak durun onlar hasta dendi. Alışverişlerimizi birileri yaptı fakat zor günler yaşadım. Bizden hep uzak durdular, istenilmeyen bir toplum baskısı gördük. Hastalığımı ilk duyduğumda çok üzüldüm. Şimdi çok şükür iyiyim, devletimiz ve bakanlığımız her zaman yanımızda oldu bu süreci atlatıp tekrar görevimizin başımıza döndük. Nasıl güvenlik güçleri canlarını riske ederek görevlerini yapıyor, biz de burada aynı fedakarlıkla çalışıyoruz. Canımız pahasına milletimiz ve devletimiz için her şartta göreve hazırız" dedi.

'ÇOK ZOR GÜNLERDİ'

Yine aynı hastanede bulunan Uzman Doktor Yeşim Duyul ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kovid yoğun bakımında çalışıyordum. Çok şiddetli baş ağrım vardı, yaptırdığım testte bulgularım pozitif çıktı. Çok zor günlerdi, ardından kendimi evimde karantinaya aldım. Bu süreçte eşim beni hiç yalnız bırakmadı. Sosyal çevrem bana bu süreçte çok büyük destek oldu. Özellikle hastanedeki arkadaşlarım sık sık arayıp, bana moral verdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA