ADANA Koronavirüs el işçiliğini yeniden canlandırdı Koronavirüs el işçiliğini yeniden canlandırdıADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde koronavirüs salgınının ardından evden çıkamayan 68 yaşındaki Hasan Hüseyin Güçlü ahşap oymacılık yaparak oyuncak kağnı ve kaşıklar üretiyor.

Koronavirüs el işçiliğini yeniden canlandırdı

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde koronavirüs salgınının ardından evden çıkamayan 68 yaşındaki Hasan Hüseyin Güçlü ahşap oymacılık yaparak oyuncak kağnı ve kaşıklar üretiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle risk grubundaki kronik hastalar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte evden çıkamayan vatandaşlar el işçiliğine yöneldi.

İlçedeki Doğanbeyli Köyü'nde yaşayan Hasan Hüseyin Güçlü yaşı nedeniyle evden çıkamayınca vakit geçirmek amacıyla eski el yeteneğini yeniden kullanmaya başladı. Ahşaptan oyuncak kağnı ve kaşıklar yapan Hasan Hüseyin Güçlü, yaptığı ürünleri sevdiklerine hediye ediyor.

Kaynak: DHA