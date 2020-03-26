ADANA KORONAVİRÜS ÇİÇEKÇİLİK SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ KORONAVİRÜS ÇİÇEKÇİLİK SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ TÜRKİYE'nin başta orkide olmak üzere en büyük süs bitkisi üreticilerinden olan Adanalı firmanın sahibi Ahmet Fatih Çiçek, koronavirüs salgını yüzünden iç ve dış piyasaya satışların ciddi oranda azaldığını, virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana...

KORONAVİRÜS ÇİÇEKÇİLİK SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ

TÜRKİYE'nin başta orkide olmak üzere en büyük süs bitkisi üreticilerinden olan Adanalı firmanın sahibi Ahmet Fatih Çiçek, koronavirüs salgını yüzünden iç ve dış piyasaya satışların ciddi oranda azaldığını, virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana süs bitkisi sektörünün ülke genelinde 300-400 milyon TL zarar ettiğini kaydetti. Adana Çiçekçiler ve Video Çekimciler Esnaf Odası Başkanı Süleyman Oğuz da kriz ortamlarında ilk çiçekçilik sektörünün etkilendiğini belirterek, kentteki 300 ruhsatlı çiçekçinin günlerdir siftah yapamadan kepenk kapattığını söyledi.Türkiye'de de yayılım gösteren koronavirüs salgını, birçok sektörü olduğu gibi, çiçekçiliği de etkiledi. Özellikle kesme çiçek ile süs bitkilerinin iç ve dış piyasadaki ticareti neredeyse durma noktasına geldi.Adana-Mersin karayolundaki 120 bin metrekareye kurulu seralarda yetiştirdiği yıllık ortalama 10 milyon süs bitkisini iç ve dış piyasaya süren firmanın sahibi Ahmet Fatih Çiçek, koronavirüs salgınının kendilerini de ciddi anlamda etkilediğini söyledi. Türkiye'de ortalama 3 milyon kişinin çiçekçilik sektöründen geçimini sağladığını ifade eden Çiçek, şunları söyledi: "Sektörel anlamda ülke genelinde 300-400 milyon TL civarında koronavirüsün vurduğu etki olduğunu düşünüyorum. Süs bitkileri canlı olduğu için raf ömürleri çok kısa. Üretim süresince seralarda bekletme şansımız yok. Bitki satış formuna geldiği anda satmamız, ihraç etmemiz gerekiyor. İç piyasada süpermarket zincirlerine, çiçekçilere ulaşması gerekiyor. Ama bu virüs küresel olduğu için ne dış piyasaya, ne iç piyasaya satabiliyoruz. Eğer bunları gönderemezsek çöpe atmak, imha etmek zorunda kalacağız. Maliyetin çok altına versek bile gümrük kapılarının kapatılması, iç piyasada da insanların gıda ve temizlik malzemelerine yönelmesi nedeniyle elden çıkaramıyoruz. İnşallah en kısa zamanda virüs hadisesini atlatırız ve ülkemiz kurtulur. Eskiden şu mevsimde aşağı yukarı günlük 500 bin TL ile 1 milyon TL civarında ciro yapmamız lazımdı. Şu an ise 15- 30 bin TL arası ciromuz var."Adana Çiçekçiler ve Video Çekimciler Esnaf Odası Başkanı Süleyman Oğuz ise kriz ortamlarında ilk etkilenen sektörün çiçekçilik olduğunu belirterek, vatandaşların sokağa bile çıkmaya korktuğunu, alışverişi kestiğini söyledi. Kentteki ruhsatlı 300 çiçekçinin günlerdir siftah yapamadan kepenk kapattığını, haftada 3 gün olan mezat sayısının da bire düşürüldüğünü aktaran Oğuz, kesme çiçeklerin ömrünün kış mevsiminde 10-15 gün olduğunu, sıcak havalarda ise 3-5 güne kadar düştüğünü dile getirdi.'KÜÇÜK ESNAF BİTMİŞ DURUMDA'Kesme çiçek üretiminde zararın ülke genelinde 30 milyon doları aştığını, ruhsatlı çiçekçi esnafının ise 500 bin TL'ye yakın zararının olduğunu vurgulayan Oğuz, şöyle devam etti:

"En çok üretilen karanfil, gül, kazablanka, gala, frezya, cerbera, hüsnüyusuf çiçekleri şu anda satılmıyor. Düğünler yasak. Hastaneler çiçek kabul etmiyor ki zaten kabul etseler bile bizim karantina bölgesine teslimat yapacak cesaretimiz yok. E-Ticaret sitelerinin satışları da 4'te 1 oranına kadar düştü. Çiçekçiler kazançlı geçen 14 Şubat Sevgililer Günü ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününün ardından geleceğin daha iyi olacağını düşünerek üretimi fazlalaştırdılar, ama koronavirüs yüzünden bitme noktasına geldi. Sabırla bekleyeceğiz. İnşallah en kısa zamanda atlatabiliriz. Küçük esnaf bitmiş durumda. Devletimiz küçük esnafına destek olmalı. Kısa süreli faizsiz kredi verilmeli. Devlet küçük esnafa sahip çıkarsa çarkı döndürmeye çalışacağız."

Kaynak: DHA