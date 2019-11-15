Adana köprü inşaatında silah bulundu

15.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:17

Köprü inşaatında silah bulundu

Adana'da, Seyhan Nehri üzerine yapılan köprü genişletme inşaat kazısında, 'Thomson' marka otomatik silah bulundu.

Seyhan ve Yüreğir İlçelerini birbirine bağlayan Girne Köprüsü genişletme inşaat kazısında şantiyede çalışan işçiler, kazı sırasında suda poşet içinde uzun namlulu silah görüp polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, nehir yatağına inerek sudaki silaha çıkardı. Otomatik 'Thomson' marka olduğu saptanan silah, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA