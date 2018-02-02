Adana - Köpeği Arabaya Bağlayıp Sürükledi
Köpeği arabaya bağlayıp sürüklediADANA'da kimliği belirsiz bir araç sürücüsünün, otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürüklediği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Köpeği arabaya bağlayıp sürükledi
ADANA'da kimliği belirsiz bir araç sürücüsünün, otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürüklediği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 01 CKE 35 plakalı otomobil sürücüsü köpeği aracının arkasına bağlayarak sürüklediği görüldü. 10 saniyelik görüntüyü izleyenler, kimliği belirsiz otomobil sürücüsüne büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar, yaptıkları yorumlarda aracın plakasından sürücünün bulunup, cezanlandırılmasını istedi.