ADANA Kontrolden çıkan sepetli motosiklet devrildi: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ADANA Kontrolden çıkan sepetli motosiklet devrildi: 4 yaralı

Kontrolden çıkan sepetli motosiklet devrildi: 4 yaralıADANA'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan sepetli motosikletin devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

07.07.2020 22:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 22:26

Kontrolden çıkan sepetli motosiklet devrildi: 4 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan sepetli motosikletin devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında, Göller Yaylası Burungöl mevkiinde meydana geldi. Mahsuni Gonfer'in (24) kullandığı plakasız sepetli motosiklet, teknik arızadan dolayı kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, Gonfer ile yolcu Çilem Gonfer (27), Yaşar Gonfer (64) ve Şahin Gonfer (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan Mahsuni, Çilem ve Şahin Gonfer'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

ADANA Kontrolden çıkan sepetli motosiklet devrildi: 4 yaralı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış 3. Sayfa
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Aydın'da bir vatandaş 'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı Yaşam
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti Politika
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılmasını değerlendirdi: Ne yaparsanız yapın risk artacaktır Güncel
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılmasını değerlendirdi: Ne yaparsanız yapın risk artacaktır
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı Güncel
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza Güncel
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Son Dakika: İstanbul, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Sosyal medyada video paylaşmak için su birikintisine giren 17 yaşındaki genç boğuldu
Sosyal medyada video paylaşmak için su birikintisine giren 17 yaşındaki genç boğuldu
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
ABD savaş gemisi 'USS Porter' İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor
Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
İstanbul'un trafiğinde acil hastalara ulaşmak için ambulans motosikletler devrede
İstanbul'un trafiğinde acil hastalara ulaşmak için ambulans motosikletler devrede
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Özgür Özel Hulusi Akar Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ozan Güven Kemal Sunal Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Podolski Okan Buruk Cüneyt Çakır Sofiane Feghouli
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: ADANA Kontrolden çıkan sepetli motosiklet devrildi: 4 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 22:50:44. #1.15#
title