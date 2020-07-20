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ADANA Kocaispir ve Akgedik'ten güç birliği protokolü

Kocaispir ve Akgedik'ten güç birliği protokolüYÜREĞİR Belediyesi kardeş belediye ilan ettiği Aladağ Belediyesi ile 'güç birliği' protokolü imzaladı.

ADANA Kocaispir ve Akgedik'ten güç birliği protokolü
20.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:19

Kocaispir ve Akgedik'ten güç birliği protokolü

YÜREĞİR Belediyesi kardeş belediye ilan ettiği Aladağ Belediyesi ile 'güç birliği' protokolü imzaladı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik arasında imzalanan protokol ile güç birliği vurgusu yapıldı. Protokol kapsamında Yüreğir Belediyesi, Aladağ Belediyesi'ne 2 bin 500 ton asfalt, Aladağ Belediyesi ise karşılığında büyük süpürge aracını 5 yıllığına Yüreğir Belediyesi'ne tahsis etti.

Yapılan güç birliğiyle amaçlarının Adana'ya hizmet etmek olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, "Bugün Aladağ'da belediye başkanı Mustafa Akgedik ile bir protokol imzaladık. Biz Yüreğir Belediyesi olarak Aladağ Belediyesi'ne 2 bin 500 ton asfalt iz bedeli ile veriyoruz, Aladağ Belediyesi de bize 13+1 ölçekli büyük bir süpürge aracını 5 yıllığına iz bedeli ile tahsis ediyor. Aladağ ve Yüreğir Belediyeleri kardeş belediyelerdir. Birlikte Adana'mıza hizmet etme noktasında fikir ve irade birliği içerisindeyiz. Adana'mızın, Yüreğir'imizin, Aladağ'ımızın güzelleşmesi noktasında bir diyalog halindeyiz. Devletimizin, hükümetimizin, bakanlarımızın, milletvekillerimizin, il başkanımızın ve teşkilatımızın desteği ve arkamızda olduklarının bilinci ile hizmet etmek istiyoruz. ve bir güç birliği ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

Daha önce Karataş Belediyesi ile de aynı çalışmayı yaptıklarını hatırlatan Kocaispir, şöyle devam etti: "Aladağ Belediye'miz sürecin ikinci halkası oldu. Kısmet olursa Pozantı Belediyesi ve diğer bazı belediyelerimiz ile bu işbirliğini yapmak istiyoruz. Günün sonunda amacımız insanların hayrına ve iyiliğine dokunan çalışmalar yapmaktır. Allah bizi mahcup etmesin. Sayın Başkanımıza bize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin."

AKGEDİK: HEDEFİMİZ İNSANA FAYDALI OLMAK

İmzalanan protokol ile Adanalının kazanacağını ifade eden Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ise, "Son günlerde en çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik örneğini burada bir kez daha gösteriyoruz. Bizim kullanmadığımız bir aracımızı Yüreğir'e vererek biz de ilçemizin bir kısım ihtiyacını karşılamış olacağız. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu birlik ve beraberlik devam eder ve tüm ilçe belediyeleri olarak bu dayanışmayı gösteririz. Hedefimiz insana faydalı olmak, insan için taş üstüne taş koymak" dedi.

Kaynak: DHA

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