ADANA KIZLARI SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞAYAN AİLENİN ELEKTRİK KESİNTİSİ KORKUSU
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ADANA KIZLARI SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞAYAN AİLENİN ELEKTRİK KESİNTİSİ KORKUSU

ADANA'da, evinde solunum cihazına bağlı şekilde yaşam mücadelesi veren 2 yaşındaki Belinay'ın annesi Fatma Beyazkuş (34), "Oturduğumuz semtte sık sık elektrik kesiliyor ve kızımın hayatı buna bağlı. Buranın elektrik tesisatının güçlendirilmesini istiyoruz" dedi.

ADANA KIZLARI SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞAYAN AİLENİN ELEKTRİK KESİNTİSİ KORKUSU
13.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:33

ADANA'da, evinde solunum cihazına bağlı şekilde yaşam mücadelesi veren 2 yaşındaki Belinay'ın annesi Fatma Beyazkuş (34), "Oturduğumuz semtte sık sık elektrik kesiliyor ve kızımın hayatı buna bağlı. Buranın elektrik tesisatının güçlendirilmesini istiyoruz" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde oturan Fatma ve Mehmet Beyazkuş çiftinin 2017 yılında dünyaya gelen kızları Belinay Beyazkuş'a doğduktan kısa süre sonra doktorlar tarafından 'serabralpalsi hipotonik dirençli epilepsi' tanısı konuldu. O günden itibaren hastalıkla mücadeleye başlayan çiftin kızları Belinay Beyazkuş'un hastalığın etkisiyle 8 aylıkken kalbi durdu ve bilinci kapalı bir şekilde solunum cihazına bağlandı. 16 aydır evde solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşam mücadelesi veren Belinay'ın ailesi de kızlarının hayata tutunması adına evde yaşam destek ünitesi kurdu. Ancak son günlerde oturdukları semtte birçok kez elektrik kesintisi yaşanmasından dolayı küçük Belinay'ın bağlı olduğu cihazlar durduğu için hayatı tehlikeye girdi. Anne Fatma Beyazkuş ise duruma çok üzüldüklerini ve her gün elektrik kesilmesinden korkarak yaşadıklarını söyledi.

'ELEKTRİK, KIZIM İÇİN YAŞAM MESELESİ'

Belinay'ın bağlı olduğu cihazların büyük bir kısmını devletin karşıladığını söyleyen anne Fatma Beyazkuş, kızlarının bu durumda olmasından dolayı bir hayat mücadelesi verdiklerini belirtti. Cihazların elektrik gücüyle çalıştığını ve 1 saatten fazla devre dışı kalırlarsa kızlarının hayatının tehlikeye gireceğini kaydeden anne Beyazkuş, "Burada elektrik kesintisi çok sık yaşanıyor. Evet jeneratörümüz var ama uzun süreli kesintilerde o da yeterli olmuyor. Bu makineler durduğu zaman kızımın soluğu kesilir. Yetkililere durumumuzu söyledik" dedi.

Oturdukları semtin elektrik alt yapısının zayıf olmasından dolayı bu durumunun yaşandığını dile getiren Beyazkuş, kızının elektrik olmadan 1 saat hayatta kalabileceğini belirtti.

BU KORKUYLA YAŞAMAK ÇOK ZOR

Son zamanlarda uçurtma uçuranların sayısının artmasından dolayı da elektriklerin zaman zaman kesildiğini belirten Beyazkuş, şöyle konuştu:

"Neyse ki uçurtma uçurmak yasaklandı. Ama hala elektrik tesisatı burada zayıf. Bu korkuyla yaşamak çok zor. Biz her an kızımıza bir şey olacak mı diye korkuyla yaşıyoruz. Jeneratörümüz var ama onun da yakıtını yetiştiremiyoruz. Başkası için elektrik kesilmesi önemli bir durum olmasa da kızım için yaşam meselesidir."

ADANA KIZLARI SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞAYAN AİLENİN ELEKTRİK KESİNTİSİ KORKUSU

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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