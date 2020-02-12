: Adana kız arkadaşının evini şaşırıp, başka daireye 11 el ateş etti

12.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:40

Kız arkadaşının evini şaşırıp, başka daireye 11 el ateş etti

ADANA'da, kendisini terk eden kız arkadaşı Ülker Ş. (26) barışma teklifini reddedince sinirlenen Abdullah T. (27), alkol alıp genç kadının oturduğu apartmana gitti. Ülker Ş.'nin oturduğu evi şaşıran Abdullah T. başka daireye 11 el ateş edip kaçtı.

Olay, 9 Şubat'ta Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah T. kendisini terk eden kız arkadaşı Ülker Ş. ile barışmak istedi. Bunun kabul etmeyen genç kadına öfkelenen Abdullah T. alkol alıp ruhsatsız tabancayla Ülker Ş.'nin yaşadığı rezidansa gitti. Burada daireleri karıştıran şüpheli Ülker Ş.'nin evi yerine alt kattaki komşusu Fatem Ş.'nin (46) dairesinin giriş kapısına 11 el ateş edip kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda Abdullah T. kaçtı.

BİR BAŞKA EVE SALDIRDI

Şüpheli Abdullah T., daha sonra arkadaşı Yusuf K. (26) ve imam nikahlı yaşadığı Çilem K. (24) ile birlikte iddiaya göre, Çilem K.'yı taciz eden Sadim K.'nın Aydınlar Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Burada da, Sadim K.'nın evine 3 el ateş edip otoparkta bulunan bir otomobile de zarar verdi. Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırıların meydana geldiği yerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Sadim K.'nin evine açılan ateşin kayda girdiği saptandı. Polis, şüpheliler Abdullah T., Çilem K. ve Yusuf K.'yı suç aleti tabancayla kısa sürede yakaladı.

Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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