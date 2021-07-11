Adana kitesurf merkezi oluyor
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Adana kitesurf merkezi oluyor

Adana kitesurf merkezi oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'nın sahil ilçesi Yumurtalık'ta Kültür Sanat ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında en popüler ekstrem sporlardan kitesurf gösterileri nefes kesti.

Adana'nın sahil ilçesi Yumurtalık'ta Kültür Sanat ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında en popüler ekstrem sporlardan kitesurf gösterileri nefes kesti.

Adana Valiliği ve Yumurtalık Kaymakamlığı, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile bölgenin kitesurf merkezi olması için Çukurova Kalkınma Ajansı ile çalışmalar sürdürülürken hafta sonu Türkiye ve yurt dışından gelen sporcuların gösterileriyle Yumurtalık Haylazlı sahili nefes kesen gösterilere sahne oldu.

Yüzlerce kitesurf sporcusu denizde paraşütleri ve sörf boardları ile rüzgar ve dalgalarla adeta dans etti.

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, bölgenin kiteboardda bölgenin en önemli merkezlerinde birisi olduğunu ifade ederek, "Çukurova kitesurf akademimiz ile denizin sığ olması ve termal rüzgarımız burayı en ideal merkez haline getiriyor. Valiliğimiz ve spor müdürlüğümüz ile kitesurf ve su sporları merkezi kuracağız. Böylece burada ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapacak alt yapısı olan önemli bir merkezi ilçemize kazandırmış olacağız. Bütün sörf tutkunlarını bölgemize davet ediyoruz. Çok doğal bir ortam sığ denizimiz ve yumurtalık lagünlerinin hemen yanında ve iyi rüzgarı olan bir yer. Doğu Akdeniz Bölgesinde en önemli merkezlerden birisi. Biz de buraları geliştirerek Türkiye'nin en önemli merkezi yapmak için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" dedi.

Kitesurf eğitmeni Gökhan Karaköse, güzel bir tesis kurduklarını ifade ederek, "Burası güzel bir değer biz keşfettik. Yurt içi ve yurt dışından sporcuları bölgemize getirerek bölgenin önemli bir sporcu çekim merkezi olmasını ve minik sporcuları da yetiştirerek uluslararası arenada Avrupa şampiyonluğunu ülkemize taşımak istiyoruz" dedi. - ADANA

Adana kitesurf merkezi oluyor
Adana kitesurf merkezi oluyor
Adana kitesurf merkezi oluyor
Adana kitesurf merkezi oluyor
Adana kitesurf merkezi oluyor
Adana kitesurf merkezi oluyor
Adana kitesurf merkezi oluyor
Adana kitesurf merkezi oluyor
Adana kitesurf merkezi oluyor
Adana kitesurf merkezi oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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