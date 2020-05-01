Adana, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Adana'nın da arasında bulunduğu 31 kentte sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle başladı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Adana'nın da arasında bulunduğu 31 kentte sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla kent, sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uyguladığı üç günlük sokağa çıkma yasağı, Adana'da da başladı. Yasak öncesinde vatandaşlar ihtiyaçlarını market ve fırınlardan karşıladıktan sonra evlerine gitti. Saatin 00.00 göstermesiyle birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Bazı cadde ve sokaklar, polis barikatlarıyla trafiğe kapatılırken, vatandaşların evlerine çekilmesiyle Adana, sessizliğe büründü. Öte yandan, yasağa uymayan bazı vatandaş ve iş yerlerine ise idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA