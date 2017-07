Adana Kısa Film Yarışması'na 2 Bin Başvuru

ULUSLARARASI Adana Film Festivali kapsamındaki Uluslararası Kısa Film Yarışması'na aralarında çok sayıda yabancı ülke sinemacısının da bulunduğu 2 bine yakın başvuru yapıldı.



25 Eylül-1 Ekim 2017 tarihlerinde 24'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Adana Film Festivali hazırlıkları devam ediyor. Uluslararası Kısa Film Yarışması'na internet ve posta ile yaklaşık 2 bin başvuru gerçekleştirildi. Amerika, Çin, Hindistan, İspanya, Yunanistan, Rusya, Brezilya gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden sinamecılar festivale ilgi gösterdi.



Kısa Film Yarışması; Kurmaca, Canlandıma Belgesel ve Deneysel olmak üzere 4 dalda yapılacak. Ön jüri değerlendirmesinin ardından her kategori için 10 eser, yarışma hakkı kazanacak. Her dalda kazanana 10 bin lira ödül verilecek.



KISA FİLM MARATONU



Ayrıca Kısa Film Maratonu'nda, jüri değerlendirilmesi sonucu yarışmaya hak kazanacak 20 eser için 20 noktada kurulacak film setleri, kenti dev bir film setine dönüştürecek. Ön kurulun seçeceği 20 senaryo, 5'er bin lira desteklenecek. Filmler için festivalin başlangıç günü motor denecek ve çekimlere başlanacak. Büyük ödül gecesinden bir gün önce, çekimleri tamamlanan kısa filmler, mesai saati bitimine kadar jüriye teslim edilecek. İlk 3'e giren filmler, büyük ödül gecesinde ödüllerini alacak.



FESTİVALE İLGİ ARTIYOR



Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festivalin Adana'nın tanıtımına katkısının arttığını belirterek şu açıklamayı yaptı:



"Uluslararası Kısa Film Yarışması için şu ana kadar yaklaşık 2 bin başvurunun yapılmış olması ve başvuruların farklı kıtalardan, çok sayıda ülkeden gelmesi, Adana Film Festivali'nin bilinirliğinin her geçen gün arttığını gösteriyor. Festivalimizin içeriği bu yıl daha zengin. Festivalin yarışma kategorilerine yoğun teveccüh gösterilmesi hem şehrimizin tanıtımına önemli katkı koyuyor, hem de kentimizin ve festivalin dünyaca tanınması yönündeki hedefimize doğru emin adımlarla yürüdüğümüzü kanıtlıyor."



FESTİVALİN YARIŞMALI KATEGORİLERİ



Festivalin yarışmalı kategorileri; Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Uluslararası Öğrenci Filmleri Yarışması, Adana Kısa Film Maratonu, Çocuk ve Gençlik Filmleri Yarışması'ndan oluşuyor.



Her bir yarışma kategorisinin farklı dallarıyla birlikte, eserler toplam 36 dalda Altın Koza ödülünü kazanmak için jürinin ve halkın beğenisine sunulacak.



ATÖLYELER, SERGİLER, GÖSTERİMLER



Festivalin bir diğer önemli ayağında ise, Dünya Sineması ile Türk Dünyası ve Türk Sineması seçkilerinden oluşan özel gösterimlere yer verilecek, atölyeler, konserler ve sergiler gerçekleştirilecek.



- Adana