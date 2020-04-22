ADANA Kırıma hazırlanılan karpuzda, 'koronavirüs' tehdidi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ADANA Kırıma hazırlanılan karpuzda, 'koronavirüs' tehdidi - Haberler
Koronavirüs, Türkiye, Adana, Güncel

ADANA Kırıma hazırlanılan karpuzda, 'koronavirüs' tehdidi

Kırıma hazırlanılan karpuzda, 'koronavirüs' tehdidiTÜRKİYE'de karpuzun en erken üretildiği yer olan Adana'da, örtüler açılmaya başlandı.

22.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:19
ADANA Kırıma hazırlanılan karpuzda, 'koronavirüs' tehdidi

Kırıma hazırlanılan karpuzda, 'koronavirüs' tehdidi

TÜRKİYE'de karpuzun en erken üretildiği yer olan Adana'da, örtüler açılmaya başlandı. Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, koronavirüs nedeniyle ihracatın durmasının, gelecek ay hasadı yapılacak karpuzun piyasadaki durumunu etkileyeceğini söyledi.

Dünya karpuz üretiminde, Çin'den sonra ikinci sırada olan Türkiye'de karpuz ihtiyacının yüzde 20'sinin karşılandığı Adana'da, çiçek açan karpuzlar, meyveye dönüşmeye başladı. Kentte bir kısmı örtü altında, yaklaşık 250 bin dönüm alanda yetiştirilen karpuzun üzeri, gelecek ay hasadı yapılacağı için açıldı. Hayatın her alanını etkileyen koronavirüs nedeniyle gümrük kapılarının kapalı olması, karpuz yetiştiricisini ise düşündürüyor.

'KARPUZ ÜRETİMİ TÜRKİYE'NİN İHTİYACININ ÜZERİNDE'

Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde, kum arazilerde yetiştirilen karpuzun lezzetli olduğunu, bu yüzden de tercih edildiğini anlatan Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, "Bu yıl ekiminde geçen yıla oranla biraz gerileme olsa da yaklaşık 250 bin dönüm alanda karpuz ekimi yapıldı. Karpuz hasadından sonra fiyatı belli olacak ancak dönümünün, yaklaşık 9 bin TL'den satılacağını öngörüyoruz. Koronavirüsten dolayı her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de sıkıntılar başladı. Çiftçilerin üretimle ilgili faaliyetlerine müsaade veriliyor ancak ihracat konusunda beklenti içindeyiz. Karpuz ve limonda Türkiye ihtiyacının üzerinde üretim yapıldığı için ihracatın açılması gerekiyor. Aksi taktirde piyasada büyük sıkıntı olacaktır" dedi.

'KARPUZU ALACAK TÜCCARIN İZİNLERİNDE ESNEK DAVRANILSIN'

Karpuz timlerinin Adana Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kararıyla bu yıl da sahada görev yapacağını belirten Yeşilyaprak, "Karpuz hasadı kontrollü yapılacak ve ürünler tamamen olgunlaşmadan kırılamayacak. Karpuzu ham bir şekilde hasat edenlerin mallarına el konacak. Ayrıca mayısın ilk haftasında hasadına başlanacak karpuzu satın almak isteyen tüccarların, diğer kentlerden Adana'ya gelmeleri için izinlerinde esnek davranılmasını bekliyoruz. Eğer bu tüccarlar karpuzumuzu satın almaya gelmezse sıkıntı yaşayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar Haberler
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı Haberler
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı
Zeydan Karalar, Erdoğan'ın sahra hastanesi eleştirisine cevap verdi Haberler
Zeydan Karalar, Erdoğan'ın sahra hastanesi eleştirisine cevap verdi
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Demet Akalın'ın 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Maaş indirime gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirime gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı
Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Harun Tan Muazzez Abacı Mustafa Keser Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Loris Karius Shane Larkin Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan 23 Nisan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: ADANA Kırıma hazırlanılan karpuzda, 'koronavirüs' tehdidi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 11:33:08. #1.15#
title