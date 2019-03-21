Adana Kaza Yaptıkları Otomobili Terk Eden Gençler, Kaçarken Yakalandılar

Adana'da refüje çarparak kaza yapan otomobili terk edip, kaçmaya başlayan 4 genç, kısa süreli yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda devriye görevi yapan mahalle bekçileri, refüje çarpıp, kaza yapan 34 BTU 722 plakalı otomobilden 4 gencin inip, yaya olarak kaçmaya başladığını fark etti. Bekçilerin 'dur' ihtara uymayan gençler, Seyhan Barajı set köprüsü yönünde kaçmaya devam etti. Bekçilerin durumu telsizle anons etmesi üzerine gençlerin kaçış güzergahlarına polis ekipleri sevk edildi. Fazla uzaklaşamayan 4 genç, polis ekiplerinin kısa süren kovalamacası sonucu yakalandı. Otomobilde yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamayan ekipler, 4 genci ise ifadelerini almak için polis merkezine götürdü.

Kaynak: DHA