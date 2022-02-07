Adana Kayserililer Derneği mantı festivali düzenledi

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Adana Kayserililer Derneği tarafından 1. Mantı Festivali düzenlendi.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde kurulan kazanlarda mantı kaynatıldı.

Festivale kapsamında ücretsiz dağıtılan mantı Adanalılardan ilgi gördü.

Dernek yetkilileri, ilki gerçekleştirilen festivalin bundan sonra her yıl düzenli olarak yapılacağını bildirdi.