Adana Kayserililer Derneği mantı festivali düzenledi - Haberler
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Adana Kayserililer Derneği mantı festivali düzenledi

AA, Ozan Efeoğlu - Güncel
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Adana Kayserililer Derneği mantı festivali düzenledi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Adana Kayserililer Derneği tarafından 1. Mantı Festivali düzenlendi.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Adana Kayserililer Derneği tarafından 1. Mantı Festivali düzenlendi.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde kurulan kazanlarda mantı kaynatıldı.

Festivale kapsamında ücretsiz dağıtılan mantı Adanalılardan ilgi gördü.

Dernek yetkilileri, ilki gerçekleştirilen festivalin bundan sonra her yıl düzenli olarak yapılacağını bildirdi.

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Seyhan Belediyesi, Yaşar Kemal, Seyhan, Adana, Güncel, Haber

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