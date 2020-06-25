ADANA Kavunun tarlada fiyatı yükseldi Kavunun tarlada fiyatı yükseldiADANA'da 20 gündür hasadı devam eden kavunun kilosu tarlada 1 TL'den 2 TL'ye yükseldi.

Kavunun tarlada fiyatı yükseldi

ADANA'da 20 gündür hasadı devam eden kavunun kilosu tarlada 1 TL'den 2 TL'ye yükseldi. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, ekim alanının az olması ve havaların ısınmasıyla birlikte arz-talep dengesinin oluşması nedeniyle fiyatların 2.5 TL'nin de üzerine çıkabileceğini söyledi.

Türkiye'de üretilen 1 milyon 800 bin ton kavunun 200 bin tonunun karşılandığı Adana'da 20 gündür hasat devam ediyor. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, hasadın başladığı sırada kavunun kilo fiyatının 1 TL olduğunu, bugünlerde ise 2 TL'ye kadar yükseldiğini söyledi. İncefikir, ekim alanının az olması ve havaların ısınmasıyla birlikte arz-talep dengesinin oluşması nedeniyle fiyatların 2.5 TL'nin de üzerine çıkabileceğini kaydetti.

Tarla ile market arasındaki fiyat farkına da değinen İncefikir, "Her zamanki gibi tarlada çiftçinin kazandığı parayla aracıların, tedarikçilerin ve marketlerin arasında uçurum var. Kaybeden yine çiftçi oldu. Dolayısıyla, tarladan direkt tüketiciye ürün satabilmenin organizasyonunu yapabilmemiz gerekiyor. Diğer yandan, kavun toplandıktan sonra tadını iyi verebilmesi için 1-2 gün bekletilmesi gerekiyor. İyi bir kavunun ise rengini almış, sarı kısımlarının doygunlaşması, kahverengiliklere yakın olması lazım" diye konuştu.

Kavun üreticisi Adnan Doğan ise marketlerdeki yüksek fiyat farkına tepki göstererek, "Marketlerde fiyatlar 5-6 TL'yi aşabiliyor. Tüm emeği, ilacı, gübreyi, mazotu üretici çekiyor, ama kazanç noktasına gelince en az kazanan üretici oluyor" dedi.

Kaynak: DHA