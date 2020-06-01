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ADANA Kavgada boğazından bıçaklanan genç, yaralandı

Kavgada boğazından bıçaklanan genç, yaralandıGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından boğazından bıçaklanan Halil İbrahim Bilişik (19), ağır yaralandı.

01.06.2020 04:01 | Son Güncelleme: 01.06.2020 04:05

Kavgada boğazından bıçaklanan genç, yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından boğazından bıçaklanan Halil İbrahim Bilişik (19), ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Bilişik, gece sokakta kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bilişik, boğazından bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan Bilişik ise arkadaşları tarafından otomobille Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Bilişik'in durumun ağır olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA Kavgada boğazından bıçaklanan genç, yaralandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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