Adana Katil Zanlısının Arandığı İşyerindeki Gizli Çekmecede 7 El Yapımı Patlayıcı Bulundu

Katil zanlısının arandığı işyerindeki gizli çekmecede 7 el yapımı patlayıcı bulundu



ADANA'da lüks bir restoranda çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmaya karıştığı iddiasıyla aranan Kemal D.'nin işyerine yapılan baskında gizli çekmecede 7 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.



Merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki restoranın ortakları Kemal D. ve Erkan Çoral arasında 11 Eylül'de çıkan silahlı kavgada, Murat Sultan (39) ile Orhan Koğa (35) olay yerinde hayatını kaybetti, Erkan Çoral, Serkan Kaplan ile Ömer Karabacak da yaralandı. Olayla ilgili yakalanan Serkan Kaplan ile Seyit Y. (39), Çağlar G. (34), Gökhan A. (34), Erdinç S. (41) ve Ali E. (33) tutuklandı, Ömer D. (34) ve Abdülmümin A. (47) ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



Hisse devri nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı çatışmadan sonra kayıplara karışan Kemal D.'yi yakalamak için çalışma yapan polis, işyerine baskın yaptı.



Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapılan işyerindeki gizli çekmecede 7 adet el yapımı patlayıcı bulundu. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları patlayıcıları incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.



Polis, işyerinde de bulunamayan Kemal D.'yi yakalamaya çalışıyor