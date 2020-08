Adana Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur'dan bozuk et açıklaması Açıklaması Adana Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kentte bir depoda ele geçirilen ve imha edilen 38 ton 920 kilogram bozuk etle ilgili olarak "Adanamız turizm cennetidir.

Adana Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kentte bir depoda ele geçirilen ve imha edilen 38 ton 920 kilogram bozuk etle ilgili olarak "Adanamız turizm cennetidir. 3-5 çapulcuya meydanı bırakmayacağız. Onların üstüne üstüne gideceğiz. Bunların kökünü kurutana kadar da mücadele edeceğiz." dedi.

Yağmur, gazetecilere, imha edilen etlerin ne eti olduğunu bir kasap olarak kendilerinin de tespit edemediğini, ilerleyen günlerde laboratuvardan gelecek bilgiye göre açıklama yapacaklarını belirtti.

Oda olarak Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde denetimlerini sürdürdüklerini ifade eden Yağmur, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın mutlak suretle bilmediği tanımadı hiçbir yerden, hiçbir kasaptan veya marketten et almamalarını öneriyorum. Tanıdıkları bildikleri yerlerden et almalarını öneriyorum. Özellikle etiketi olmayan et sucuğunu tüketmemelerini istiyoruz. Ben dahi hazır kıyma satıyorsam benden dahi hazır kıyma almamalarını istiyoruz. Adanamız turizm cennetidir. 3-5 çapulcuya meydanı bırakmayacağız. Onların üstüne üstüne gideceğiz. Bunların kökünü kurutana kadar da mücadele edeceğiz."

Yağmur, odanın "0 505 376 33 74" numaralı Whatsapp hattına vatandaşların şüphelendikleri durumları 24 saat ihbarda bulanabileceklerini bildirdi.

Et fiyatlarına dikkat edilmesini isteyen Yağmur, "Yakalanan etler bu hazır kıymaların içinde tüketiliyor. Et sucuğu içinde tüketiliyor. 10, 15, 20, 30 liraya et sucuğu olmaz. 35 liraya sucuk olmaz 45 liraya et olmaz." dedi.

Yağmur, odaların denetimlerde yetkisinin artırılması için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Kaynak: AA