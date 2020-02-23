: Adana karşılıklı kaza yaptığı çiçekçinin iş yerini yaktırdı

23.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:45

Karşılıklı kaza yaptığı çiçekçinin iş yerini yaktırdı

ADANA'da, Hüseyin A. karşılıklı trafik kazası yaptığı çiçekçi Ahmet S.'nin iş yerini benzin döktürüp, yaktırdı.

Olay, Çukurova İlçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A. ve Ahmet S. trafik kazası yaptı. Araçlarında zarar oluşan taraflar birbirleriyle kavga etti. Kavga araya vatandaşların girmesiyle aralandı. Olayın ardından anlaşan Hüseyin A. ve Ahmet S. kaza yaptıkları yerden ayrıldı. Hüseyin A. daha sonra, Ferhat P. ve İrfan T.'yi, "Gidin bu adamın iş yerini yakın. Size villa kiralayacam, ne ihtiyacınız varsa karşılıyacağım" dedi. Bunun üzerine Ferhat P. ve İrfan T. mezarlık yanında bulunan Ahmet S.'nin çiçekci dükkanını benzin döküp, yaktı. Şüpheliler daha sonra dolmuşa binerek bölgeden uzaklaştı. İş yerinin yakıldığını öğrenen Ahmet S., polisi aradı. Olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin iş yerini yaktıktan sonra dolmuşa bindiğini saptayan polisler 100'e yakın güvenlik kamerası inceleyip Ferhat P. ve İrfan T.'yi evlerinde yakaladı.

Ferhat P, İrfan T. ve Hüseyin A. sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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