"Adana karpuzu" tarlada 50 kuruşa düştü

"Adana karpuzu" tarlada 50 kuruşa düştü Serin hava ve tüketim azlığı karpuzun kilogram fiyatını düşürdü Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Belediyeler karpuzu üreticilerden alıp vatandaşa dağıtmalı" Adana'da havaların serin gitmesi ve tüketim azlığı nedeniyle karpuzun tarlada...

"Adana karpuzu" tarlada 50 kuruşa düştü

Serin hava ve tüketim azlığı karpuzun kilogram fiyatını düşürdü

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Belediyeler karpuzu üreticilerden alıp vatandaşa dağıtmalı"

ADANA - Adana'da havaların serin gitmesi ve tüketim azlığı nedeniyle karpuzun tarlada kilogram fiyatı 50 kuruşa kadar düştü.

Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 20-25'ini karşılayan Adana'da, bu sene yaklaşık 120 bin dönümlük arazide ekilen ürünün hasadı devam ediyor. Ancak havaların serin gitmesi, otellerin kapalı olması ve tüketim azlığı nedeniyle karpuza istenilen talep oluşmadı.

Ürünün kilogram fiyatıysa tarlada 50 kuruşa kadar geriledi. Ancak geçtiğimiz günlerde Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, karpuzun markette 5 lira 55 kuruşa satıldığını açıkladı.

"Karpuz maliyetini kurtarmıyor"

Karpuzun tarla ve market fiyatı arasındaki büyük fark hem tüketiciyi hem de çiftçiyi üzdü. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Karpuzun kilogram fiyatının sezon başında 3 ile 3 buçuk lira arasında değiştiğini belirten Doğan, "Karpuzda durum kötü. Bu sene karpuzda iyi fiyat bekliyorduk. Fiyatlar 3 lira, 3 buçuk liradan başladı ve en azından 1 buçuk liranın altına düşeceğini tahmin etmiyorduk. Karpuz şu anda maliyetini bile kurtarmıyor" diye konuştu.

"Esnafa verilen destek, çiftçiye de verilmeli"

Sosyal belediyeciliğin devreye girmesini, Adana'daki belediye başkanlarının karpuzu çiftçiden alıp halka dağıtması gerektiğini vurgulayan Mehmet Akın Doğan, "Adana'daki belediye başkanları aslında buradaki karpuzları alıp fakirlere dağıtmalı. Sosyal belediyecilik devreye girmeli. Adana'da Temmuz'un 15'ine kadar karpuz hasadı devam edecek. Çiftçi şu anda mağdur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'den destek bekliyoruz. Karpuzun arkası daha gelecek. Esnafa verilen desteğin çiftçiye de verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Karpuz zaruri ihtiyaçtır"

Tarla ve market arasındaki fiyat farkına da değinen Doğan, "Buradan bedava dahi verseniz markette kilogramı 1 buçuk 2 lira olacaktır. Marketlerde her zaman fiyat açıklığı var. Bunun da önüne geçilmeli. Karpuz burada 50 kuruş, maliyeti de 50 kuruş ve 1 lira markete maliyeti var zaten. Bu yıl şuanda daha havalar serin. Bir de pandemiden dolayı halkımız karpuzu şu anda lüks meyve görüyor. Karpuz aslında bir zaruri ihtiyaçtır" dedi.

Karpuz tüccarı Tahir Aykal ise 50 kuruşa gönderdikleri karpuzun alıcı firma tarafından 30 kuruşa alındığını belirterek, "Fiyatlar çok düşük. Biz tüccar olarak bu malı aldığımız halde zarar ediyoruz. Dün itibariyle 50 kuruşa 20 araç yolladık ama karşı taraf 30 kuruş yazdı. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Karpuz üreticisi Nedim Topağaç ise her sene turfanda karpuzun değerli olduğunu ancak bu sene ürünün para etmediğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici