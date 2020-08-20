ADANA KANALLARIN DAHA TEMİZ OLDUĞUNU SAVUNUP, TEHLİKELİ SULARA ATLADILAR
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ADANA KANALLARIN DAHA TEMİZ OLDUĞUNU SAVUNUP, TEHLİKELİ SULARA ATLADILAR

ADANA'da sıcak havadan bunalan gençler, tehlikeye aldırmadan kanallara girerek serinliyor.

20.08.2020 08:19 | Son Güncelleme: 20.08.2020 08:23

ADANA'da sıcak havadan bunalan gençler, tehlikeye aldırmadan kanallara girerek serinliyor. Akıntıya aldırış etmeyen gençler, kanal suyunun havuzlardan daha temiz olduğunu iddia etti. Kanala giren gençlerden Mustafa Kaput (16), "Havuz suyu pis. Serin ve derin değil. Kanal akıntılı su ve daha temiz" dedi.

Adana'da ağustos ayıyla birlikte 40 dereceyi bulan sıcaklarda Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kanallara gelen gençler, belediyelerin açtığı ücretsiz havuzlar yerine, her yaz onlarca kişinin boğulduğu kanallarda yüzmeye devam ediyor. Grup halinde gelerek, kanal kenarındaki bariyerlerden suya atlayan gençler, havuz sularının düzenli temizlenmediğini iddia etti. Yaz sıcağıyla birlikte bunaldıklarını belirten Mustafa Kaput, "Hava sıcak. Yaz sıcağı malum. Serinliyoruz biz de. Havuz suyu pis. Serin ve derin değil. Kanal akıntılı su ve daha temiz. Ayrıca serin. Havuzu mesela bir iki ay boyunca doğru düzgün temizlemiyorlar. En azından burası akıntılı su" diye konuştu.

ADANA KANALLARIN DAHA TEMİZ OLDUĞUNU SAVUNUP, TEHLİKELİ SULARA ATLADILAR

Kaynak: DHA

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